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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'na Döndü

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon Limanı'na Döndü
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Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları için faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 1.5 ay aranın ardından tekrar Trabzon Limanı'na geldi. Geminin, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol emareleri üzerine sondaj çalışmaları yapması bekleniyor.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 1.5 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na geldi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından 17 Şubat 2024 tarihinde Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmıştı. Ardından geçen 7,5 ay sonra yeniden Trabzon'a gelerek Ekim ayında limana demir atan gemi Ekim ayında Trabzon Limanı'ndan ayrılmasından tam 1.5 ay sonra yeniden Trabzon'a geldi.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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