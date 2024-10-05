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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon'a Döndü

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon'a Döndü
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 7,5 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na gelerek demir attı. Gemi, denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere çeşitli sondaj çalışmaları gerçekleştirecek.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 7,5 ay aradan sonra Trabzon Limanı'na geldi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından 17 Şubat 2024 tarihinde Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmıştı. Gemi geçen 7,5 ayın ardından yeniden Trabzon'a gelerek limana demir attı.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor.

Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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