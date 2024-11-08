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BankPozitif Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı'na Sponsor Oldu

BankPozitif Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı'na Sponsor Oldu
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BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Türk Devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen fuara sponsor olduğunu açıkladı. Fuarda enerji, altyapı, finans, tarım, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda yeni yatırım fırsatları ele alındı.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Türk Devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve ortak bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı'na sponsor oldu.

Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin iş dünyasından önemli katılımcıların bir araya geldiği fuar İstanbul'da kapılarını açtı. Organizasyonda, çeşitli sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatları ele alınarak Türk Devletleri arasında sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanışma vurgulandı.

"Türk dünyasının kalkınması için elimizden geleni yapacağız"

Banka olarak Türk Devletleri'nin stratejik ortaklığına büyük bir değer verdiklerini belirten BankPozitif Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Özcan, bu tür platformların sadece iş birliği fırsatı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Her Türk Devleti ayrı bir coğrafyada kök salmış olsa dahi aynı ağacın dallarıdır. Bu organizasyonlara bu bilinç ve perspektifle bakılmalı. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Erkan Kork, özellikle Türk dünyası ülkeleri arasında daha güçlü bağların tesisinin ve ortak bir gelecek inşasının oluşturulması adına böyle organizasyonların önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kendisine bu yolda sağladığı güçlü destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dünyamızın daha da kalkınması ve gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

BankPozitif Türk Devletleri'nin kalkınmasını desteklemeye devam edecek

Fuarda ayrıca, enerji; altyapı, finans, tarım, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda yeni yatırım fırsatları ele alındı. BankPozitif; yenilikçi finansman çözümleri ve sektörel deneyimleriyle, Türk Devletleri'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve farklı bölgelerde köklü ilişkiler kurmak adına önemli bir adım daha atmış oldu. Aynı geçmişin mirasçıları olarak Türk Devletleri'nin yakın gelecekte de birlikte hareket etmesinin gücüne inanan banka; Türk Devletleri Yatırım ve İş Birliği Fuarı ile potansiyel iş birlikleri ve dayanışma kültürünün sürdürülebilir kalkınma için önemli bir temel olduğuna inanıyor. Verilen destek BankPozitif'in Türk Devletleri ile olan güçlü ilişkilerini daha da sağlamlaştırma ve bölge ekonomisine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda oldukça önemli bir adım olarak konumlanıyor. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen fuar, hem Türk Devletleri'nin ortak gelecek hedefine yapılan güçlü bir katkı hem de bölgesel iş birliklerinin çeşitlendirilmesinde temel bir adım olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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