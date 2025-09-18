Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, AA Finans Masası'na konuk oldu: (3)

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, karekodlu ödemelerde geçen seneki artışın iki katına 7 ayda ulaşıldığını belirterek, "Bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını, yakın ve orta vadede artık fiziksel ödemeler yerine dijital ödemelerin çok daha hayatımıza gireceğini görmek mümkün." dedi.

Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

BKM Express'in ülkenin ilk dijital cüzdanı olduğunu belirten Deniz, "2012 senesinde belki de vaktinin çok ötesinde bir vizyonla hayata geçmiş bir cüzdan. Fakat haliyle günlük ihtiyaçları karşılama noktasında artık biraz geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Deniz, BKM Express'i yepyeni bir ara yüzle ve kullanıcı deneyimiyle, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hız ve pratiklikte, ihtiyaç duydukları iş modellerini sunacak şekilde geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Temel anlamda iki ihtiyacı karşılayacak. Birincisi e-ticaret platformlarında kartlarımızla alışverişler gerçekleştiriyoruz. Genel yöntem kart numarasının tamamını her defasında bu alışveriş noktalarında girmek. Bunun yerine BKM Express'teki kart saklama hizmetiyle artık e-ticaret alışverişlerimizde her defasında kart bilgisini tekrardan girmek zorunda kalmadan, güvenli bir şekilde alışverişlerimizi gerçekleştireceğiz. İkincisi ise dijital cüzdan anlamında içine entegre edilen, eklediğimiz kartlarla ödeme noktalarında BKM Express'le ödeme yapabileceğiz. Bu şu anlama gelecek, yanımızda sürekli kartlarımızı taşımak veya kartlarımızı çıkarmak zorunda kalmayacağız. Bu noktada yine önemli bir ihtiyacı görecek."

E-devlet entegrasyonuyla birlikte kamuya ödemelerin de BKM Express'in kart saklama hizmetiyle güvenli ve konforlu bir şekilde yapılacağını aktaran Deniz, "Bizim özellikle BKM Express'i önemsediğimiz noktası ise TROY'a özel sunduğumuz kampanya ve indirimlerin BKM Express üzerinden vatandaşımızla doğrudan buluşması olacak. Bu noktada da çok önemli bir değer oluşturacak." diye konuştu.

"Günlük 12 milyon işlem gerçekleşiyor"

Deniz, açık bankacılıkla birlikte farklı bankalardaki hesapların tek bir noktada yönetilebileceğine değinerek, BKM'nin hizmetin gerçekleştirilebilmesi için bir geçit platformu kurduğunu, banka, ödeme ve e-para kuruluşlarının sistemlerine entegre olduğunu dile getirdi.

Bu platformla birlikte eğer BKM ya da geçit sistemi olmasaydı bir katılımcının birden fazla yapması gereken bir bağlantı olacağını söyleyen Deniz, "Dolayısıyla bu sistemle beraber maliyetler düşmüş oluyor. Aynı zamanda pazara giriş süresi çok kısaltılmış oluyor. ve tüm bunların sonunda da ülkemizdeki rekabetin arttığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz, söz konusu sistemin önemli rakamlara ulaştığına dikkati çekerek, "Şu anda 15 milyondan fazla kullanıcımız kullanmış durumda. Günlük 12 milyon işlem gerçekleşiyor kurduğumuz sistemin üzerinde. Bu rakamlar çok muazzam rakamlar. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın aslında bu servisi tanıması ve kullanması." diye konuştu.

Dünya çapındaki uluslararası otoritelerin raporlarında kuruma yer verdiklerini, uluslararası organizasyonlara davet edip sistemi anlatmalarını istediklerini söyleyen Deniz, açık bankacılığın sigorta, bireysel emeklilik gibi çeşitli sektörlerde de kullanıldığını, dünyada örnekleri olduğunu belirtti.

"İşbirliği içerisinde yönetilmesi gereken bir süreç"

BKM Genel Müdürü Deniz, dolandırıcılık konusunun yaşayan bir süreç olduğunu söyleyerek, "Sürekli bir tarafta sistemler gelişiyor. Yenilikçi teknolojiler hayata giriyor. Bununla birlikte sistemlerdeki açıkları arayan bir taraf da çalışıyor. Bu yaşayan bir süreç. Dolayısıyla işbirliği içerisinde yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda sektörle çok yakın çalıştıklarını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Bir güvenlik komitemiz var. Sektördeki bankalarımız, ödeme ve e-para kuruluşlarımızın bu alandaki en yetkin yöneticilerinden, liderlerinden oluşan bir komite. Her ay toplanıyor komitemiz. Son dönemdeki güvenlik vakaları ve çözüm alternatifleri, ortak çözümler noktasında da çalışılıyor güvenlik komitemizde. Bu komiteden çıkan çıktılar yönetim kurulumuzda karara bağlanıyor. Eğer ki burada BKM'nin sektöre fayda sağlayacağı bir hizmet ya da ürün sağlanması gerekiyorsa biz bu hizmeti sunuyoruz. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü gerçekten işbirliğinin çok önemli olduğu bir nokta."

Deniz, hem kartlı ödemelerde hem de hesaptan hesaba ödemelerde önemli çözümleri olduğuna dikkati çekerek, e-ticaret alışverişlerinde online ödeme yaparken SMS'le doğrulama yapıldığını, bunun da arka planda BKM'nin sunduğu altyapılarda gerçekleştiğini anlattı.

3D Secure ve Go hizmetlerinin ödeme anında güvenliği sağlayan çözümlerden sadece birkaçı olduğunu söyleyen Deniz, hesaptan hesaba ödemelerde de çok önemli bir altyapının sahibi olduklarını bildirdi.

"Dünyadaki örneklerin önüne geçen bir platform"

Deniz, SİPER adı altında paylaşım platformları olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlık ödeme sistemi FAST üzerinde gerçekleşen dolandırıcılık vakalarının paylaşıldığı bir sistem. Ama dünyadaki örneklerin biraz önünde de bir sistem. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde anlık ödemeler var ve buna benzer fraud paylaşım hizmetleri mevcut. Fakat SİPER, 7/24 yaşayan bir sistem ve sadece bir fraud paylaşım sitesi değil, bunun ötesinde her bir vakanın üzerinde bütün katılımcıların durum güncellemesi yapabildiği ve anlık olarak son durumu öğrenebildiği bir platform. Aynı zamanda bu uygulama üzerinde gerçekleşen vakalara ait belgelerin de paylaşılabildiği bir platform. Bu noktada gerçekten dünyadaki örneklerin önüne geçen bir platform."

Deniz, veri madenciliği ve yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş hizmetlerin de olduğunu anlattı.

BKM'nin gelecek 10 yıla ilişkin vizyonuna ve kartlı ödemelerin gelecek dönemde nereye evrileceği konusunda değerlendirmede bulunan Deniz, "Güçlü yerel ödeme sistemlerinin giderek daha da güçleneceğini, ülkeler tarafından yaygınlaştırılacağını görüyoruz. Bu anlamda ülkeler vizyonunu çizmiş durumda. Güçlü yerel ödeme sistemleri, güçlü entegrasyonlar yapılması ihtiyacını birlikte getirecek. Dolayısıyla kartlı şemaların arasındaki işbirliklerinin artacağını, aynı şekilde anlık ödeme sistemleri arasında da köprüler kurularak o sistemlerin entegre edileceğini görüyoruz." diye konuştu.

"Anlık ödeme sistemleri dünyada alternatif ödeme aracı olarak sunuluyor"

Deniz, kartlı ödemelerin ülkede artış eğilimi gösterdiğine işaret ederek, "Dijitalleşmeyle birlikte gördüğümüz bir eğilim bu. Diğer taraftan hesaptan hesaba ödemeler yani anlık ödeme sistemlerinin de dünyada alternatif ödeme aracı olarak sunulduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bu noktada çalışmaları yürütüyoruz. Anlık ödeme sistemimizin yaygınlaşması noktasında açık bankacılık ve diğer katma değerli servisler, karekodlu ödemeler yaygınlaşması noktasında önem arz edecek." yorumunu yaptı.

Ödeme araçlarının geleceğine yönelik değerlendirmede bulunan Deniz, şunları kaydetti:

"Fiziksel ödemelerin azalacağını, bunun yerine dijital cüzdanların kullanılacağını, karekodlu ödemeler ya da temaslı ödemelerle... Belli bir dönemde, 10 yıllık bir vade çizdiniz, 10 yıl uzun bir süre. Artık bu vadede belki de fiziksel kartlar hiç hayatımızda olmayacak. O fiziksel kartların üzerindeki kart numaralarını kullanmayacağız. Zaten bir hazırlığımız var. Artık kart numaraları yerine alışveriş yaptığımız nokta bazında kullanılan 'tokenization' dediğimiz, kart numarasını maskeli bir şekilde temsil eden numaraların kullanıldığı sisteme geçilecek. Şifreler, pin kodları yerine biyometrik doğrulama yüz tanıma ya da parmak iziyle ödemeler mutlaka zaman içerisinde hayatımıza girecek. Bunların hazırlığı içindeyiz."

Deniz, bazı global şirketlerde 2030'da fiziksel kartların olmayacağı vizyon çizildiğine değinerek, "Bu noktada o süre biraz erken olabilir, kartların kullanılması noktasında. Biraz daha uzun vadeye yayılabilir. 10 yıl çok uzun bir süre, bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını görüyoruz." diye konuştu.

Parabolik artış olduğunu söyleyen Deniz, "Ülkemizde karekodlu ödemelere baktığımızda geçen seneki artışın iki katına 7 ayda ulaştık. Bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını, yakın ve orta vadede artık fiziksel ödemeler yerine dijital ödemelerin çok daha hayatımıza gireceğini görmek mümkün." diyerek sözlerini tamamladı.

