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Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, 100 bin TL'lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak. Yeni vergi paketi tartışmalara yol açarken çok sayıda vatandaş bankalarına kart limitini 99 bin TL'ye düşürme talebinde bulunuyor. Bankaların müşterilerinin bu taleplerine yanıt vermediği gibi müşterilerine "Kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur" mesajları attığı görüldü.

Yeni vergi düzenlemesi Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edindi. Gayrimenkul, araç satışları, kol saatleri ve dronlar gibi pek çok ürüne ek ödemeler getirilmesi öngörülüyor. Teklif kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartı sahipleri, her bir kart için yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor.

BANKALAR LİMİT TALEBİNİ KARŞILAMIYOR

Ak Parti'nin Meclis'e getirdiği yeni vergi paketi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar, kredi kartlarından alınacak katılma payına karşı tepkilerini dile getirdi. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, bu durum üzerine vatandaşlar bankaların çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini 99 bin 900 TL'ye düşürmek istiyor.Fakat bankalar müşterilerinin bu isteklerini karşılamıyor. Limitler şuanda düşürülmüyor. Öte yandan, 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartı sayısının 61 milyon 955 bin 106 olduğu kaydedildi.

BANKALAR MÜŞTERİLERE MESAJ ATIYOR

Birçok kişinin bankalarına kart limitini 99 bin TL'ye düşürme talebinde bulunmasının ardından bankalar da harekete geçti.

Müşterilerine limit düşürmemeleri önerisinde bulunan bankaların mesajında şu ifadeler yer aldı; "Değerli Müşterimiz, basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Mevcut koşulları ile kartınızın kullanımına devam edebileceğinizi, herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz."

Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (1)

dehide:

Neden hainlik yapıyorsunuz yıllık bir çorba parası alınacak. Filistin gibi mi olmak istiyorsunuz. Onlar da para vermedi ülkeleri elden gitti ibret alın.

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