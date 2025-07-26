Bandırma Ticaret Odası Başkanı'nın Açıklamaları Tartışmalara Neden Oldu

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın bir basın kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeler, Oda'nın son dönem faaliyetleriyle ilgili kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

2009 yılından bu yana Oda bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade eden Çolak'ın, "Bu kuruma siyaseti sokmadık, sokmayacağız" ve "Klavye başında yazılanlar bizim için önemli değil" şeklindeki açıklamaları, yerel medya ve bazı Oda üyeleri tarafından eleştirildi.

Özellikle Kuşcenneti Festivali kapsamında bir ajansa ödendiği iddia edilen 360 bin TL'lik sponsorluk harcaması, gündemin odağına yerleşti. Kamuoyunda, bu ödemenin hangi hizmet karşılığında yapıldığı, hangi ajansa aktarıldığı ve karar sürecinin nasıl işlediği yönünde sorular yöneltildi.

Bahadır Çolak'ın açıklamasında yer alan "Alan elin veren elden haberi olmaması için bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyoruz" ifadesi de dikkat çekti. Eleştirilerde, söz konusu tutumun hayır kurumlarına yapılan bağışlar için geçerli olabileceği, ancak burada kamuya açık bir festival ve oda kararıyla yapılan yüksek meblağlı bir sponsorluk bulunduğu ifade edildi.

Röportajda yer alan "kulaktan dolma bilgilerle haber yapılıyor" açıklaması ise Bandırma'daki bazı yerel medya temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı. Yerel basın mensupları, söz konusu açıklamanın basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını ve gazetecilik faaliyetlerini hedef aldığı yönünde görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Yerel medya temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu ne demek Sayın Başkan? Gazeteciler birilerinden bilgi alıp haber mi yazıyor diyorsunuz? O zaman açık konuşalım: Bunu iddia ediyorsanız ispatlamak zorundasınız. Aksi takdirde kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve basını itibarsızlaştırmaya kalkışan siz olursunuz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Çolak'ın örnek gösterdiği bazı projelerin, önceki yönetimler döneminde başlatıldığına yönelik iddialar da kamuoyuna yansıdı. Kadın istihdamı kursları ve coğrafi işaret başvuruları bu kapsamda dile getirildi.

Bazı Oda üyeleri, yönetimin üyelerle yeterli iletişim kuramadığını ve sektörel ihtiyaçlara yönelik eğitim, danışmanlık gibi faaliyetlerde geri kaldığını ifade etti. Üyelerin sorunlarının öncelikli olması gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR