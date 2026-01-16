GRAFİKLİ- Balkan coğrafyasına geçen yıl yaklaşık 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Balkan ülkelerine ihracat, geçen yıl yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 25 milyar 258 milyon dolara ulaşırken, en fazla dış satım 7 milyar 905,4 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi.

Küresel çapta ülkeler arası ticarette korumacılık politikaları yoğunlaşırken ve ülkelerin ticari ilişkilerinde zorlu bir döneme girilirken, Türkiye yakın çevresindeki ülkelerle entegrasyonunu artırarak ihracatını daha ileri seviyelere taşıyor.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan ilişkiler, üst düzey devlet yetkilileri ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı heyet programları ve yuvarlak masa toplantılarıyla desteklenirken, bu temaslar Türkiye'nin Balkan coğrafyasına yaptığı ihracata da olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ı kapsayan Balkan coğrafyasına 2025 yılında toplam 25 milyar 258 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yıl genelinde Balkan coğrafyasına yapılan dış satım yüzde 8,1 artarken, bölge ülkeleri arasında en fazla ihracat 7 milyar 905,4 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı 4 milyar 699,4 milyon dolarla Bulgaristan, 3 milyar 473,4 milyon dolarla Yunanistan, 3 milyar 192,6 milyon dolarla Slovenya ve 2 milyar 11 milyon dolarla Sırbistan izledi.

Söz konusu dönemde Kosova'ya 882,9 milyon dolar, Arnavutluk'a 819,8 milyon dolar, Bosna Hersek'e 741,6 milyon dolar, Hırvatistan'a 732,7 milyon dolar, Kuzey Makedonya'ya 635,7 milyon dolar ve Karadağ'a 162,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Balkan coğrafyasına yapılan ihracat 10 ülkede arttı

2025'te Balkan ülkeleri arasında, 2024'e göre değer bazında ihracatını en fazla artıran ülke 692,9 milyon dolarla Slovenya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 378,1 milyon dolarla Romanya, 300,6 milyon dolarla Bulgaristan, 228,9 milyon dolarla Sırbistan, 149,4 milyon dolarla Yunanistan, 91,8 milyon dolarla Kosova, 89,6 milyon dolarla Hırvatistan, 29,5 milyon dolarla Bosna Hersek, 14,1 milyon dolarla Kuzey Makedonya ve 7 milyon dolarla Karadağ izledi.

Bu dönemde Arnavutluk'a yapılan ihracat ise 98,7 milyon dolar azaldı.

İstanbul'un Balkanlara ihracatı 10 milyar doları aştı

Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın iller bazındaki dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya yapılan dış satımın 10 milyar 185,7 milyon dolar olduğu görüldü.

Geçen yıl İstanbul'dan yapılan toplam ihracat 95,2 milyar dolar olurken, Balkan ülkelerine yapılan ihracatın bu il toplamındaki payı yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

Dış satımda sanayi sektörü öne çıktı

Balkan coğrafyasına geçen yıl yapılan ihracatta sanayi sektörü öne çıktı. Sanayi grubu bünyesinde otomotiv endüstrisi, 5 milyar 44 milyon dolarla bölgeye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 4 milyar 271 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 89 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 571,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik ile 1 milyar 10 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri izledi.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 yıllarında Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı ve değişimi şöyle: