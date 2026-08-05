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Sinop'ta Palamut Avcılığı 15 Ağustos'a Kadar Yasak

Sinop'ta Palamut Avcılığı 15 Ağustos'a Kadar Yasak
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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, palamut stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla 15 Ağustos tarihine kadar palamut avcılığının yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlara ve balıkçılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, palamut stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla 15 Ağustos tarihine kadar palamut avcılığının yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlara ve balıkçılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, uygulanan av yasağının palamudun doğal üreme ve gelişim sürecini korumayı amaçladığı belirtilerek, bu sayede gelecek av sezonlarında denizlerdeki balık popülasyonunun ve av verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, denizlerdeki doğal dengenin korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Denizlerimizi korumak, geleceğimizi korumaktır. Av yasağına uyalım, sürdürülebilir balıkçılığı destekleyelim. Bugünün koruması, yarının bereketidir" ifadelerine yer verildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm balıkçıları ve vatandaşları yürürlükte bulunan av yasağına uymaya davet ederek, denizlerin bereketinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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