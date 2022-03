Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığının yasaklanması kararının tamamen balıkçıların can ve mal güvenliği için alındığını belirterek "Şu an tezgahlarda balık sıkıntısı yok. Yasaklama kararından sonra balık miktarında bir nebze azalma olabilir." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının, Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında, ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulmasına ilişkin kararını değerlendirdi.

Kararı olumlu bulduklarını vurgulayan Özkaya, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda denize bırakılan mayınlar var. Bazı mayınlar kontrolsüz dolaştığından Karadeniz'deki balıkçılar için çok büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle balıkçılık faaliyetleri ikinci bir emre kadar geceleri yasaklandı. Karar tamamen can ve mal güvenliği için alınmıştır. Balıkçıların güvenliği için alınan bu kararı destekliyoruz." diye konuştu.

Kararın balık tezgahlarına muhtemel yansımalarına değinen Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an tezgahlarda balık sıkıntısı yok. Yasaklama kararından sonra balık miktarında bir nebze azalma olabilir. Balık fiyatları da bundan etkilenerek yükselebilir. Buna karşın yasak, gelecek yıl için balık stoklarının artmasını beraberinde getirecektir."

"Balıkçıların kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesi olumlu olacaktır"

En sağlıklı gıda ürünlerinden birinin balık eti olduğuna işaret eden Özkaya, bu yıl av sezonunda herhangi bir balıkta sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Özkaya, denizlerde bu sezon avlanma sezonunun bitmesine yaklaşık 15 gün kaldığını dile getirdi.

Balıkçıların yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Artan girdi maliyetleri balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen balıkçılarımız tezgahlarda balık olması için canla başla çalıştı, emek verdi. Şimdi, bu sezon erken bitti diyebiliriz. Geçen sene de müsilaj sorunu balıkçılarımızı olumsuz etkilemişti. Balıkçılarımızın kredi borçları mevcut. Yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak balıkçıların kredi borçlarında bir düzenleme yapılabilir. Biz balıkçıların kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesinin sektör için çok olumlu olacağını düşünüyoruz."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyaya bir faydasının olmadığını vurgulayan Özkaya, savaşın bir an önce sonra ermesini temenni ettiklerini bildirdi. Özkaya, savaşın neden olduğu gerginliğin özellikle tarım alanında yaşattığı sorunların da tüm dünyayı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.