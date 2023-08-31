Balıkçılar, av yasağının bitmesini bekliyor

ESRA NUR PERVAN

Ülke genelinde av yasağının biteceği 1 Eylül'e saatler kala balık tezgahlarındaki hareketlilik arttı. Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Bu akşam saat 12'den sonra vira Bismillah deriz inşallah. Büyük ihtimalle hamsi, istavrit, mezgit çıkar, barbun çıkabilir bir şekilde tüm çeşitlerimiz çıkabilir" dedi.

Av yasağının bitmesiyle birlikte Trabzon'dan denize açılacak olan balıkçılar bu akşam denizden istavrit ve mezgit bekliyor.

"MAZOTUN DURUMUNU GÖRÜYORSUNUZ SONUÇTA BALIĞA DA YANSIYACAK"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yeni sezonda beklentilerinin hamsiden yana olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu akşam saat 12'den sonra vira bismillah deriz inşallah. Büyük ihtimalle hamsi, istavrit, mezgit çıkar barbun çıkabilir bir şekilde tüm çeşitlerimiz çıkabilir. Fiyatlar şu an mazot durumunu görüyorsunuz sonuçta balığa da yansıyacak. Balık çeşitlerini görüyorsun mezgit var, sargan var, istavrit var aslında sezonu zaten şu anda yaşıyoruz sadece tek eksik olan balık çeşidimiz hamsi. Normalde sezonda çıkacak olan barbun, hamsi, istavrit, mezgit, sargan, somon bunlar zaten var. Beklentimiz hamsiden yana."

"İNŞALLAH HAYIRLISIYLA BOL OLURDA VATANDAŞTA YER"

Gökmen Aydın ise bu sene palamudun az olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi av yasağı bakalım Allah ne verdiyse onu satacağız. İstavrit mi olur, mezgit mi olur, barbun mu olur, palamut mu olur şu an belli değil 12-1'den sonra Allah kerimdir inşallah bol olur da vatandaşta yer. Fiyatlar normal olur ne pahalı olur ne ucuz olur normal olur. İstavrit şu an 175 lira yarın olur 100 lira, olur 75 lira duruma göre inşallah bol olur da vatandaşta yer balık. Hamsiye daha var, hamsi belli de olmaz bakarsın kafada çıkar bakarsın sonradan çıkar. İlkten palamuta bakarlar sonra hamsiye bakarlar. Şu anlık bakalım ne gösterir palamut bu sene gözükmedi inşallah 1-2 tane vuruyor ağlara, inşallah hayırlısıyla bol olur da vatandaş da yer."

"SICAK HAVADAN DOLAYI BU SENE PALAMUT OLMAYABİLİR"

Turgay Memiş ise şöyle konuştu:

"Vallahi havalar biraz sıcak ama inşallah bu akşam artık yasak bitiyor. Bol bol mezgit, istavrit çıkmasını bekliyoruz. Şu an palamut hava sıcak havadan dolayı bu sene palamut olmayabilir zaten geçen sene çok palamut vardı onun sebebiyle 1 yıl çıktığı zaman arkasından en az 2-3 yıl geçiyor ama şu an bu akşamki beklentimiz bol istavrit ve mezgit. Hamsi için 9. ay çıkacak, 10-11. aylar arasında çıkar, 10. ayı beklemesi lazım çünkü havalar çok sıcak en az 9'uncu ayı geçirmemiz lazım öyle tahmin ediyorum. Fiyatlar bakalım işte 50-100-150 arası gidip gelir. "