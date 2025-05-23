Balıkçılar Av Yasağı Döneminde Tersanelere Akın Ediyor

Balıkçılar Av Yasağı Döneminde Tersanelere Akın Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, av yasağının başlamasıyla birlikte bakım ve onarım için gelen balıkçı tekneleriyle dolup taşıyor. Tersane çalışanları, yeni neslin bu sektörde çalışmayı tercih etmemesinden endişeli.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından çok sayıda balıkçı teknesi Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay mahallesindeki Çamburnu Tersanesi'nde bakım ve onarımdan geçiyor.

Her yıl genelde 15 Nisan'dan sonra teknelerin bakım onarım için Yeniay Çamburnu Tersanesine geldiğini belirten tersane çalışanı Türen Yetmişbir, teknelerin her türlü onarımını yaptıklarını ancak ara elaman sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Tersanede usta başı olarak görev yapan Türen Yetmişbir, "Tersanede bakım onarım, yeni inşa bu tip işlerle işlerimizi sürdürüyoruz. Nisan 15'den sonra bakım onarım işlerimiz daha fazla oluyor. Genelde makine işleri sonar takanlar gibi eksiklerini tamamlıyorlar. Tersanemize İstanbul'dan tutun da Sinop, Samsun, Giresun hatta Gürcistan'dan bakım onarım için gelen balıkçı tekneleri var. Buraya gelen balıkçı tekneleri eksiksiz olarak bütün işlemlerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Genelde Ağustos ayının sonlarına kadar tamir bakım işleri tamamlanıyor. Şu an Yeniçam tersanesinde sezonda yaklaşık büyük küçüklü 100 taneye yakın tekne bakım onarımını yaptırabiliyor" dedi.

Ara eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını yeni neslin bu mesleğe pek sıcak bakmadığını belirten Yetmişbir, "Çalışan sıkıntısı çekiyoruz. Yardımcı ara eleman sıkıntısı var. Yeni neslin bu işi yapacağını pek tahmin etmiyorum. Bizden sonra nasıl olur bilmiyorum. Genç nesil bu işi yapmaya pek sıcak bakmıyor. Ben 1983 yılından beri bu işte çalışıyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş isyanda, belediye suspus

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş isyanda, belediye suspus
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.