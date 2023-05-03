Balık tezgâhlarındaki bollaşması bekleniyor

Eskişehirli balıkçılar, av yasağı sebebiyle küçük kayıklarla tutulan balıkların önümüzdeki günlerde daha da çeşitlenerek tezgahların dolduracağını belirtiyor.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başladı.

Bu süreçte vatandaşların balık ihtiyacı çiftlik balıkları ve küçük kayıklarla karşılanırken, tezgahlardaki çeşitler de yavaş yavaş artmaya başladı. Küçük kayıkların avlayacağı barbun, çupra, levrek, çinekop, sardalya ve hamsi gibi balıkların yakın zamanda tezgahlara gelmesi bekleniyor. Geçen seneye kıyasla bu seneki çeşitlerin daha bol olacağını söyleyen balıkçılar, ilerleyen günlerde işlerin yoğunlaşacağını düşünüyor.

"Lüferin de tezgahlarda olma ihtimali yüksek"

Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu sene ufak kayıklardaki balıkçılığın bereketli olacağını söyledi. Önümüzdeki haftadan itibaren tezgahlardaki balık çeşitlerinin artacağını ifade eden Arslanbenzer, "Balık sezonu kapandı diye bir şey yok. Balık tutmak 20 metrenin üstündeki kayıklara yasak, 20 metrenin altında olan kayıklar serbest. 10 mile inilemiyor, 3-4 milde yuvayı bozmadan balık tutulabiliyor. Balıkçılık bu yıl biraz kıttı ama palamut bol oldu. Ancak ufak kayıklarda bol balıkçılık olacağına inanıyorum. Birkaç gündür büyük kayıklar yasaklandı, ufak tekneler ise tadilatta. Bu haftadan sonra balık daha da bollaşacaktır inşallah. Barbun, çupra, levrek, çinekop, sardalya ve hamsi tezgahlarda olacak. Lüferin de olma ihtimali yüksek. Bu sene palamut satışı çok erken başladığı için ağırlıklı olarak palamut tüketildi" dedi.

"Kıymanın kilosu 300 lira, balığın fiyatı daha makul. Bu millet ne yiyecek? Yine balık yiyecekler"

Bu sene yaz balıkçılığının geçen yıla göre daha dolu olacağını aktaran Arslanbenzer, sazan ve yayın balığının bollaşacağını belirtti. Kıyma ve et fiyatlarına göre balığın daha ekonomik olduğunu, buna bağlı olarak balığın her zaman favori olduğunu dile getiren balıkçı Erkan Arslanbenzer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kış dönemi balık açısından biraz kıt geçti, yaz balıkçılığı ise geçen seneye göre biraz daha güzel olacak. Balık tutarken gramaja mutlaka uyulması gerekiyor. Büyük kayıklar ufak balık avlayamıyorsa, bu durum ufak kayıklar için de geçerli. Yaz balıkçılığında geçen seneye nazaran bu sene daha fazla yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Sazan ve yayın balığı geçen yıl kıttı ama bu sene bollaşacağına inanıyorum. Kıymanın kilosu 300 lira olmuş, balığın fiyatı daha makul. Hamsinin kilosu 100, sardalyanın 80, palamudun 50, sazanın 60 lira. Bu millet ne yiyecek? Yine balık yiyecekler. Palamudun tanesi bir kilo geliyor ve iki kişiyi çok rahat doyuruyor. Balık her zaman favoridir." - ESKİŞEHİR