Bakü'de 'InMerge İnovasyon Zirvesi' Devam Ediyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, küresel teknoloji ekosisteminden şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü temsilcilerini bir araya getiren "InMerge İnovasyon Zirvesi", ikinci gününde de oturumlarıyla sürüyor.

Pasha Holding tarafından organize edilen, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde dün başlayan zirve, farklı oturumlar, sunumlar ve gösterilerle devam ediyor.

Küresel teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, katılımcılarla deneyimlerini paylaşırken basın mensuplarının sorularını da yanıtlıyor.

TikTok Türkiye Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, katıldığı bir oturumda TikTok'un dünyada iş, kültür ve yaratıcılığın şekillenmesindeki rolünü anlattı.

Aldanmaz, oturum sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki operasyonlarına yaklaşık 5 sene önce başladıklarını ve bu dönemde TikTok'u Türkiye için bir inovasyon merkezi haline getirdiklerini anlattı.

Yurt dışındaki mühendislerini Türkiye'ye getirdiklerini ve onlarla birlikte iş geliştirmesi yaptıklarını bildiren Aldanmaz, "Bir sene önce de Azerbaycan'a geldik ve Türkiye'de yaptığımız işleri buraya taşımak, buradaki ekosisteme katkı sağlamak istiyoruz. Dijitalleşen dünyada markalar için kullanıcı ile onların dili ile konuşmak, onların yaşadığı dünyaya adapte olabilmek çok önemlidir. Biz de TikTok olarak buna çok önem veriyoruz." dedi.

Azerbaycan İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı Yatırımlar ve Ekosistem Destekleri Başkanı Agahüseyin Ahmadov, zirvenin özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Zirvenin ekonominin tüm sektörlerinde inovasyonu destekleyen finansal alt yapıyı bir araya getirdiğine vurgu yapan Ahmadov, "Azerbaycan, girişim sermayesi alanında önemli adımlar attı. Ajansımız desteğiyle kurulan Caucasus Ventures, bugüne kadar 30 startupa yatırım yaptı ve onları destekledi. Dün ise White Hill Capital ile ortaklıkla yeni bir yatırım aracı kurularak, girişimciler ve yatırımcılar için fırsatlar genişletildi." dedi.

Ahmadov, zirvede gerçekleşen tartışmaların ülkenin inovasyon ekosistemini inşa etmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Trendyol Uluslararası Büyümeden Sorumlu Başkanı İrem Çağrı Yılandil ise katıldığı bir oturumda önde gelen e-ticaret şirketlerinin sınırlar ötesindeki faaliyetlerinden bahsetti.