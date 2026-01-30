Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara ilişkin uyarı Açıklaması

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek adına sahte röportaj ve yatırım tavsiyesi içeren paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Vatandaşların yalnızca resmi hesaplara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ricasında da bulunuldu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
