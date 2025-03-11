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Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların yer aldığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelledi. 6 sucuk üreticisinin eklendiği yeni listede, sucuklarında sakatat ve kanatlı eti kullanan firmaların isimlerine yer verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı üretim gerçekleştirdiği tespit edilen gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidilirken, son eklenen firmalar arasında çok sayıda sucuk üreticisi yer aldı.

KANATLI ETİ KULLANILMIŞ

Firmaların 'dana sucuk' etiketi altında kanatlı eti kullanılan ürünleri piyasaya soktuğu tespit edilirken, listeye giren firmalar şu şekilde:

  • KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR tarafından üretilen HAYAL markasının sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.
  • SELCAN ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YİĞİT BEY markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.
  • AFYON SUCUKLARI KARADUT ŞERBETİ STANDI-MUSTAFA ŞEYHBALOĞLU tarafından üretilen sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

  • YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI-MUZAFFER KOCA tarafından üretilen YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.

  • SALİH SUCUKLARI ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen SALİH ET ÜRÜNLERİ markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
  • ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen BAŞOĞUL markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti bulundu.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

neden ifşa ediyorsun ki direk kapat el koy ve sahiplerini hapse tık bak o zaman kimsenin gtu yiyecek mi bir daha yapmaya

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Bilindik markaları tercih edin. Pınar, Şahin sucukları, Afyon İkbal, Afyon Cumhuriyet gibi

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

tamam da güzel abim her gün başka bir ifşa haberi. hangisini satın alacağız biz? liste tutup ona göre mi gidelim markete?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

topraktan sofraya geliyorum

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Haber YorumlarıNurettin:

ver çoskuyu

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

ifşa edene kadar yazın dünya cezayı kapatın gitsin biz garibanlar olsak mühürü vururdunuz şimdiye kadar milletin sağlığı ile oynanıyor sadece ifşa oh ne ala

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Haber YorumlarıSübhanallah:

Yağ oranı çok fazla olan sucukları da denetleyin onlara da el atın cezasız kalmasınlar

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