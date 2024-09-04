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Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

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Konuk olduğu canlı yayında soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?" sorusu yöneltildi. Bakan Yumaklı bu soruya "Bunun yapısal bir takım sebepleri var. Tüketimin çok olduğu bölgelere sevk sırasında bir çok unsur devreye giriyor. Bu maliyeti oluşturan kalemleri temizlemek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Son dönemlerde artan ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı'ya "Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?" sorusu da yöneltildi.

"YAPISAL BİR TAKIM SEBEPLERİ VAR"

Bakan Yumaklı bu soruya, "Burada fahiş fiyattan bahsediyoruz. Fahiş fiyat konusunda her şeyi yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Halciler Konfederasyonu ve Ankara halinde bu konuyu tekrar masaya yatırdık. Çözüm noktasında neler yapılması gerekiyorsa tespit edip üzerine gidiyoruz. Bunun yapısal bir takım sebepleri de var. Tüketimin çok olduğu bölgelere sevk sırasında bir çok unsur devreye giriyor. Bu maliyeti oluşturan kalemleri temizlemek için çalışmalar yapıyoruz" yanıtını verdi.

FAHİŞ FİYATLAR

Ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına da değinen Bakan Yumaklı, "Ürünlerin fiyat artışlarının üretimle ilgili olmadığını söylemek istiyorum. Fiyat yüksek fiyat olarak nitelendirdiğimiz ürünlerin o durumları ürünlerin olmamasından kaynaklı değil. Geçtiğimiz hafta bu konuyu tekraren masaya yatırdık. Jeotermal yerlerde sebze ve meyve üretimini destekliyoruz. Anlık olarak fahiş fiyatla alakalı Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasına destek veriyoruz" dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Mazot ve gübre desteğinin kalktığı iddialarına da yanıt veren Bakan Yumaklı, "Bütün paydaşlara önden bilgi verildiği halde maalesef çok iyi niyetli bulduğumu söyleyemeyeceğim. 165 kalem desteğiniz var. Sadeleştirirken bizim bir çıpa kullanmamız gerekiyordu. Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik. Vermiş olduğumuz mazot gübre desteğini ürün bazına indirdik. 13 stratejik ürün, artı yem bitkileri. Onların içerisinde mazot ne kadar kullanılıyor? Bunu çıpa olarak aldık. Artık önümüzdeki dönemlerde bu rakam mazot gübre fiyatlarındaki değişime göre güncellenecek" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

İbrahim Yumaklı Politika Ekonomi Güncel

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