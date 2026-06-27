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Bakan Yumaklı'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı değerlendirdiklerini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini istişare ettiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantı kapsamında, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan'ın moderatörlüğünde düzenlenen Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu'na katıldığına işaret eden Yumaklı, tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Yumaklı, söz konusu oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi istişare ettik, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin her bir köşesinde eser siyasetimizi nakış nakış işlemeye, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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