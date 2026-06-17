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Bakan Yumaklı'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" mesajı Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, orman, su ve toprağın korunmasının gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için kritik olduğunu vurguladı. 'Suda Sıfır Kayıp' vizyonu ve ağaçlandırma çalışmalarıyla iklim değişikliğine karşı dirençli bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugünün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz ki ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ilişkin mesaj yayımladı.

Yarınların emaneti "ortak ev dünyayı", gelecek nesillere daha yeşil ve canlı bir miras olarak bırakma gayreti ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle vatanımızın dört bir yanını ağaçlandırıyor, orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. 'Suda Sıfır Kayıp' vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız su verimliliği seferberliğiyle, Ulusal Su Kurulu ve İl Su Kurullarımızla birlikte, suyumuzun her damlasını korumak için politikalarımızı titizlikle hayata geçiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bugünün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz ki ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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