160 bin küçükbaş hayvan dağıtılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında ilk etapta 1600 üreticiye ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanı teslim edeceklerini belirterek, "13 farklı ırktan oluşan hayvanlar 10 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmemizden kendilerine verilecek." dedi.

Söz konusu proje çerçevesinde ilk hayvanların teslimi nedeniyle TİGEM Polatlı Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, hayvancılığın gıda arz güvenliği açısından en stratejik başlıklardan olduğunu söyledi.

Hayvancılığın, istihdamın, sanayinin ham maddesi ve kırsal kalkınmanın da lokomotifi olduğunu vurgulayan Yumaklı, Anadolu topraklarının bu anlamda çok engin bir deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Son 24 yılda hayvancılıkta büyük mesafe katedildiğini anlatan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"24 yılda hayvancılığa verilmiş olan destek miktarı yaklaşık 633 milyar lirayı buluyor. 2002'den bu yıla kadar büyükbaş hayvan varlığımızda yüzde 79, küçükbaş hayvan varlığımızda yüzde 82, kırmızı et üretimimizde yüzde 142, süt üretimimizde yüzde 154, yumurta üretimimizde yüzde 73, tavuk eti üretimimizde de yüzde 302'lik bir artış meydana geldi."

Yumaklı, bu rakamların sadece niceliksel büyümeyi ifade etmediğini, hem planlı bir üretimin hem de güçlü bir altyapının oluşmasını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı, süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde birinci sırada olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunu söylediğimiz zaman bazılarının gücüne gidiyor ama bunları onlar duymak istemese de ifade edeceğiz. Çünkü bu ülkenin fedakar üreticileri ülkemizin birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bakanlık ve üreticilerimiz olarak omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablo tesadüfi değil. Bu başarı, devletimizin gücüyle, üreticimizin alın teri ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır."

Bakan Yumaklı, bitkisel üretimde ve su ürünlerinde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı üretim dönemini başlattıklarını anlattı.

Hedefi, takvimi ve desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktıklarına işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda yeni hayvancılık modelinde uygulamaya aldık. Genç ve kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi de bu destekleme modelinin merkezine aldık. Biliyoruz ki eğer genç kardeşlerim, kadın girişimciler ve güçlü bir aile işletmesi olmazsa bunları yapmanın imkanı yok. Ayrıca, bunları yaparken aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun şartlarda kırmızı et tüketmesini sağlamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, ilk projenin "Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek" olduğunu anımsatarak, bu projenin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

"Hayvanların tamamı yerli genetik kaynaklardan oluşuyor"

"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ni, ilk teslimatları yaparak, bugün Polatlı'dan başlattıklarını ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Oluşan tabloda hak sahiplerinin yüzde 49'u kadın, yüzde 79'u genç, yüzde 18'i de meslek mensubu yani veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve benzeri arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu genç ve hanım kardeşlerim bulundukları yerde de önder çiftçiler olarak kendi ekosistemlerinde oranın gelişmesi için gayret edecek. Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında ilk etapta 1600 üreticimize ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanı teslim edeceğiz. 13 farklı ırktan oluşan hayvanlar 10 TİGEM işletmemizden kendilerine verilecek."

Yumaklı, yararlanıcılara, Ziraat Bankasından sıfıra yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisinin kullandırılacağını, 100 hayvan için 12 ay boyunca Bakanlık olarak kendilerine aylık 15 bin lira, toplamda da 180 bin lira bakım ve besleme desteği verileceğini, ayrıca, bu hayvanların herhangi bir problem yaşama ihtimaline karşı TARSİM sigortalarının da, yine 1 yıl süreyle, Bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Dağıtımı gerçekleştirecek hayvanların TİGEM uhdesinde yetiştirildiğini ve tamamının yerli genetik kaynaklardan oluştuğunu bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Hayvanlar elit sürülerden özenle seçildiler, yüksek verim potansiyeline sahipler. Hayvancılık yol haritamızın en önemli unsuru dediğimiz ıslah çalışmalarında da önemli yer tutmuş olacak. Burada amacımız, hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan üretimi büyütmeye gayret ederken verimi yükseltmek ve kırsal refahı da güçlendirmektir. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyorum. Asıl hedefimiz, yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak."

Yumaklı, Anadolu'nun küçükbaş hayvancılık için coğrafi koşulları itibarıyla son derece müsait olduğunun altını çizerek, bu anlayışla projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yeni yol haritasının uygulanmaya başlandığı andan bugüne kadar küçükbaş hayvan varlığında yüzde 11'lik artış olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sadece hayvan ıslahı ya da onu verimli sürülere dönüştürmeniz yetmiyor. Aynı zamanda meralarımızı da ıslah etmemiz, buna uygun hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü merasız bir hayvancılık düşünülemez. Eğer meralarınız yoksa hayvancılıktan söz etmeniz mümkün değil. Biz şuna inandık hep üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. Eğer güçlü bir tarım üretiminiz varsa Türkiye'nin en sağlam teminatlarından birisini yerine getirmiş olursunuz."

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç de kırsalın kalkınmasını önemsediklerini belirterek, "Bu noktada hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde belirlemeye ve adımlarımızı buna göre atmaya gayret gösteriyoruz. Bugün burada dağıtacağımız hayvanlar üretimde bol bereketli faydalı ve ülkemiz tarımını ilerletici noktada önemli adımlar içerir." dedi.

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, üreticiler Seher Sürekli, Mehmetcan Erdoğan ve Mehmet Karakaplan'a sertifikalarını verdi.