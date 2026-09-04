Bakan Yumaklı'dan Bal Sağımı ve Arıcılık Mesajları

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta kepenek giydi kendi elleriyle bal sağdı. Yumaklı, arıcılıkta Türkiye'nin dünyada 2. sırada olduğunu belirtti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönünü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İnceyol köyünde bal sağımı yaptı. Yumaklı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aracılıkta dünya birinciliğini zorladığını belirterek, "Ülkemiz arıcılık açısından son derece önemli bir coğrafyaya sahip. Bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız. Birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Bu konuda arıcılık yapan kardeşlerimizin çok yoğun bir emeği ve gayreti söz konusu. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. 97 bin ton ile 100 bin ton arasında da bir bal üretimimiz inşallah gerçekleşmiş olacak. Dünyada çam balığı üretiminin yüzde 90'ı yine ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bakanlığımız özellikle arıcılık yapılması son derece elverişli olan yerlerle ilgili bir çalışma yaptı ve bununla ilgili bir harita yayınladık. Dolayısıyla aracı kardeşlerimizin hem kendi tecrübelerini hem de bu haritaya bakarak üretimle alakalı bütün konularını gerçekleştirmesi mümkün" dedi.

"Arı zehiriyle ilgili yönetmelik yayınladık"

Bakan Yumaklı, arı zehiriyle ilgili yönetmelik yayınlandığını hatırlatarak, "Arı zehiriyle alakalı yönetmeliği yayımladık. Eminim bu çok önemli ürün de ülkemize bir gelir kaynağı olacak. Türkiye'de coğrafi işaretli 41 çeşit bal var. Yani bu güzel ülkemizin her bir köşesi aslında kendisine özgü florasıyla, doğal güzellikleriyle, biyoçeşitliliğiyle arıcılık yapmak için son derece müsait" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, son 24 yılda kovan varlığının yüzde 85 arttığını ifade ederek, "Son 24 yılda elbette arıcılıkta bütün Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çok önemli gelişmeler oldu. Kovan varlığı son 24 yılda yüzde 85 arttı, bal üretimi de yüzde 78 arttı. Tabii sürekli gelişen teknolojiler var. Biraz önce bu işi yapan değerli kardeşlerimizle biraz sohbetini yaptık. Bu teknolojileri de ayak uydurma adına hatta bu teknolojilerin belli bir bölümünün de ülkemizde üretilmesi adına da hem Sanayi Teknoloji Bakanlığımız hem de ilgili birimler, özellikle de bakanlığımızın Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı açıklamasında, arıcıları üretim yaptıkları noktalarda orman yangınları hususunda duyarlı olmaya çağırdı. Kendi elleriyle bal sağan Yumaklı daha sonra çoban kepeneği giyerek Kangal ırkı koyunları inceleyip Kangal yavrularını sevdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı