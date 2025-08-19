Bakan Yumaklı'dan Domates Hasadı ve Zirai İlaç Kullanımı Hakkında Açıklamalar

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımının önlenmesine yönelik hayata geçirilen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetim Projesi'ne dahil olan üreticilerin bazı avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Pestisiti azaltma yönünde özellikle kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilerle birlikte domates hasadına katıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı da hasatta yer aldı. Bakan Yumaklı, Ayaş domatesinin ününün, Türkiye sınırlarının dışına çıktığını belirterek, "Domates hasadında üreticilerimizle beraber olduk. Gıda arız güvenliğimiz için tabii çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Her ürün grubu için Türkiye'de 206 başlıkta binlerce çeşit ürün üretiliyor. Bu ürünlerin birçoğu yeterlik anlamında yüzde 100'ü geçen ve ihracata da konu olan ürünler. Anadolu'nun bereketli topraklarında hakikaten bu ürünleri üretmek için emek veren, gayret sarf eden, alın teri döken bütün üreticilerimize sözlerimin başında canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Tabii domatesin yeri bunların arasında farklı. 2024 yılında 14,6 milyon ton domates üretildi. Türkiye domates üretiminde dünyada 3'üncü sırada. Kişi başı tüketim olarak da yüksek. Milletimiz domates tüketimini seviyor. Kişi başına yaklaşık 109 kilogram ortalamada bir domates tüketimi söz konusu. Yeterlik oranımız bunda yüzde 117. Önemli bir ihracat ürünümüz. 10 yıllık ortalamaya baktığımızda yıllık yaklaşık 535 bin ton civarında bir ihracat söz konusu. Tabii domatesin ve domates gibi olan sebze meyve ürünlerinin aile işletmelerimiz için önemi büyük. Çünkü buradan gerçekten verimli ve kaliteli ürün elde edildiğinde, gelir anlamında da çok önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Ürün planlaması ve sözleşmeli üretime verdikleri öneme değinen Yumaklı, "Biz her üründe olduğu gibi üretim planlamasının genişleyeceğini de düşünerek ve bunu da belirterek, sözleşmeli üretimin bu işin olmazsa olmazı olduğunu bir kez daha bu vesileyle belirtmiş olalım. Özellikle sözleşmeli üretim ve ürünlerin marka haline gelmesi ve markalı olarak katma değerli bir şekilde satılması konusunda, kırsal kalkınma desteklerimizi büyük oranda buna yönlendirmiş durumdayız. Özellikle üretim, depolama, paketleme gibi hususlarda kırsal kalkınma desteklerini tamamen, özellikle 2024 yılından itibaren yoğun bir şekilde ürünlerin markalaşmasına, katma değerli hale gelmesine ayırmış, yönlendirmiş durumdayız. Ayaş domatesi, Türkiye'de coğrafi işaretli ama Avrupa Birliği'nde de coğrafi işaretli. Tadı, aroması ve elde edilen ürünlerin kalitesi, her halükarda herkes tarafından biliniyor. Ben hasadımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sadece bir noktayı belirtmek istiyorum. O da verimli, sürdürülebilir ve kaliteli ürün elde etmek konusunda var gücümüzle gayret ediyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

'SÜBVANSİYONLU KREDİLER SAĞLIYORUZ'

Zirai ilaçlamanın engellenmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Yumaklı, "Değişik ve olağanüstü hava koşulları, her konuda olduğu gibi bitkisel üretimde de bazı zararların çok sıklıkla ortaya çıkmasına ve üretimi etkilemeye başlamasına sebep oldu. Bunları yok etmek için de zirai ilaç kullanımı malumunuz yapılıyor. Zirai ilaç kullanımının engellenmesi için biyolojik ve biyoteknik mücadeleye önem veriyoruz. Burada da bakanlığımızın uzun yıllardır devam eden bir projesi var; Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetim Projesi. Bu projeye dahil olanlar, iyi tarım uygulamaları, organik tarım da dahil olmak üzere birtakım avantajlara sahip oluyor. Özellikle pestisit engellenmesiyle ilgili bu projeye dahil olan üreticilerimize mavi bayrak ve logo veriyoruz. Bu pazarlama açısından da bir avantaj sağlıyor. Ayrıca bu projeye dahil olan üreticilerimize de sübvansiyonlu krediler sağlıyoruz. Ben buradan bu projeye dahil olmadıysa eğer üreticilerimizin mutlaka tarım il ilçe müdürlüklerimize giderek bu proje hakkında bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Hakikaten eğer verimli ve kaliteli üretimi amaçlıyorsak ki amacımız bu olmalı. Bu tür projelerin önemi büyük. Pestisiti azaltma yönünde özellikle kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Celal ATALAY/ANKARA,