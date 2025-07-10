Bakan Yardımcısı İnan: Kastamonu, Türkiye Yüzyılı'nın Teminatlarından Biri

Sanayi ve Ticareti Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, sanayi yatırımlarıyla ilgili, "Bugün, son 10 senede hamle anlamında yakaladığımız ivmeyle dünyadaki birçok ülkeden ayrıştık" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kastamonu'da sivil toplum kuruluşları, iş adamları, fabrika temsilcileri ve şehrin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Kastamonu'nun Araç ile İhsangazi ilçeleri arasında açılması için çalışmaların sürdüğü Organize Sanayi Bölgesi ile mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin son durumlarının ele alındığı toplantıda konuşan İnan, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa ederken Kastamonu'nun tarihini öğrendikçe, Kastamonu'nun potansiyelini keşfettikçe gerçekten Türkiye yüzyılının ve geleceğimizin teminatlarından birisinin de Kastamonu olduğunu yüreğimize kadar hissediyoruz. Bu anlamda bugüne kadar bu yolda emeği geçmiş tüm Kastamonu'muza teşekkür ediyorum. İnşallah yarınları da beraber bu tarihimizden aldığımız özgüvenle inşa etme noktasında hep beraber devam edeceğiz" dedi.

"Özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedefliyoruz"

Teşviklerde teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedeflediklerini belirten İnan, "Bugün, son 10 senede hamle anlamında yakaladığımız ivmeyle dünyadaki birçok ülkeden ayrıştık. Bu ayrışmayı önümüzdeki dönemde hızlandırarak devam etmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu doğrultuda hem kurduğumuz teşvik mekanizmaları, iş adamlarımız takip etmişlerdir, çok yakın zamanda yeni teşvik sistemimizi açıkladık. Bu teşvik sisteminde gerçekten o ülkemizin orta ve yüksek teknolojiye olan ihtiyacını giderecek, çareler üretecek yeni mekanizmalar var. Bütün iş adamlarımızı il müdürlüklerimizle, ajans genel sekreterliklerimizle istişare ederek, doğru noktalarda teşviklerden yararlanarak özellikle orta ve yüksek teknoloji yatırımlarını öncelemeyi hedefliyoruz. Türkiye yüzyılının inşasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ana gündemlerimizden birisi de sanayi alanları master planıdır. Bu master planını hazırlarken haritaya baktığımızda Kastamonu ve civarı özellikle ön plana çıkan bir bölge" diye konuştu.

Kastamonu'da devam eden yatırımlarla ilgili de konuşan İnan, "Buranın Karadeniz'e olan yakınlığı, kendi doğal kaynakları, özellikle ahşap bazlı birikimi ve doğal kaynaklarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu doğrultuda hem çeşitli OSB projelerimiz, hem iktisat OSB projemiz, hem küçük sanayi sitesi projemiz ile Kastamonu'nun bir kabuğunu çatlatma evresine geçtiğini gösteriyor. İnşallah Allah nasip ederse hem Araç-İhsangazi OSB'nin hızlandırılmasını, orada dördüncü, beşinci bölge arasındaki teşviklerde OSB'nin bütününün aynı teşvikten yararlanması noktasındaki desteğimiz sürecek. Merkez OSB'deki genişlemeyle ilgili kamulaştırmadan tamamını karşılayamazsak bir miktar kamulaştırma desteğimiz yine Orman Ürünleri İhtisas OSB'nin Kastamonu'nda kurulması için yer teslimi çalışmalarına inşallah başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı İnan, yaklaşık 9 yıldır yapımı bekleyen S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin projesinin tamamlandığını ifade ederek, "Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemizin projesi son aşamaya geldi. Bu yılın son üçüncü çeyreğinde ihalesini yapıp, dördüncü çeyreğinde de hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Yılsonuna kadar şantiye belli bir yere gelmiş olur inşallah. Tam net ihale tarihini vermek zor tabii ama üçüncü çeyrek bitmeden ihalesi biter, dördüncü çeyrekte de inşaatına başlamış oluruz inşallah" dedi. - KASTAMONU