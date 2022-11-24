Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerine açıklık getirdi: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Türkiye sığınmacılara kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcadı" sözleri hatırlatılan Bakan Yanık, "Yaklaşık 5 milyon insan için harcanan hizmetlerin maliyeti bu orandadır. Bu rakam yapılan yardım değil harcanan paradır. Türkiye olarak yaptığımız işi uluslararası platformlarda anlatmayalım mı? Buna sizin de ortak olmanız gerekir diye söylemeyelim mi?" dedi.