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Doğancı Tüneli ilk yılını doldurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı Balıkesir, Kütahya ve İç Anadolu'ya bağlayan güzergahtaki Doğancı Tüneli'nin hizmetteki ilk yılını geride bıraktığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı Balıkesir, Kütahya ve İç Anadolu'ya bağlayan güzergahtaki Doğancı Tüneli'nin hizmetteki ilk yılını geride bıraktığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından Doğancı Tüneli'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bursa'nın ulaşımına güven, konfor ve hız katan Doğancı Tüneli'nin bir yıldır hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplamda 2 bin 344 metre uzunluğundaki tünel sayesinde dik virajları ve zorlu geçişleri geride bırakarak özellikle kış aylarında ulaşım güvenliğini önemli ölçüde artırdık. Bursa'yı Balıkesir, Kütahya ve İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getirdik. 6 kilometrelik güzergahı 1,6 kilometre kısaltıp seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdüğümüz Doğancı Tünelimiz ile nice yıllara."

Kaynak: AA
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