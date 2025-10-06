Bakan Uraloğlu: Antalya-Alanya Otoyolu modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya- Alanya Otoyolu'nun finansman kapanışını, bugün başkentimiz Ankara'da gerçekleştiriyoruz. 7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Antalya- Alanya Otoyolu Finansman Kapanış Töreni'nde konuştu. Törende, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, finans dünyasından katılımcılar ve davetliler de yer aldı. Uraloğlu, "25 Temmuz'da Antalya'da temelini attığımız Antalya- Alanya Otoyolu'nun finansman kapanışını, bugün başkentimiz Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Antalya ve Alanya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezimiz. Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapısında da yeni yatırımları zorlamakta ve gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir" dedi.

'4 SAATE KADAR SÜREN YOLCULUK 36 DAKİKAYA İNDİRİLECEK'

Bakan Uraloğlu, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolla ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, "7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak. Serik Kavşağı'ndan başlayarak Manavgat ve Konaklı'yı geçip Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak bu yolumuz, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın muz bahçelerini ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini birleştirecek. Saatte 140 kilometre tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat; yoğun zamanlarda özellikle yaz aylarında 4 saate kadar süren yolculuğu 36 dakikaya indirmiş olacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik çilesini sona erdirecek. Bölgedeki Kleopatra Plajı'ndan Kaleiçi'ne, Aspendos'tan Manavgat Şelalesi'ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu hale getirecek. Ayrıca, projemiz, zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak. 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in berrak sularını da koruyacağız. Turizm imkan ve faaliyetlerinin artmasının yanında tarım ürünlerinin de pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak çiftçimizin, köylümüzün ve esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'KURULUŞLARIN KREDİ SAĞLAMASI İSTİKRAR VE EKONOMİYE OLAN GÜVENDENDİR'

Bakan Uraloğlu, "Söz konusu otoyolumuzu bildiğiniz üzere kamu-özel işbirliği modeliyle inşa ediyoruz. Kamu-özel işbirliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının biz bu projeyi finanse edeceğiz diyerek kredi sağlamaları da sektörün içindekiler çok iyi bilir; bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Hamdolsun bu güven, sadece Antalya-Alanya Otoyolumuz ile sınırlı da kalmıyor. İki gün sonra, 8 Ekim'de, bir başka mega projemiz olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanış töreninde de yine bir araya geleceğiz. Bu projemiz de İç Anadolu'nun sanayi ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirerek, ülkemizin ekonomik atardamarlarını bir kez daha uluslararası finans dünyasının güveniyle besleyecek" diye konuştu.

'YÜZDE 30'U ÖZ SERMAYE, YÜZDE 70'İ DE BANKA KREDİSİ'

Bakan Uraloğlu, projenin yatırım bedelinin 2 milyar 429 milyon Avro olduğunu belirterek, "Kamu Özel iş birliği ile hayata geçirilen bu projemizde, görevli şirketlerimiz Limak İnşaat ve Antalya-Alanya Otoyol Yatırım İşletmesi tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon Avro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon Avro'su yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 1.7 milyar Avro yani yüzde 70'i de banka kredisi ile sağlanacak. Kredi verenler, 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu'na plaket takdim edildi. Program, çeşitli bankaların temsilcileri ve işbirlikçi kurumların imza atmasıyla sona erdi.

Kübra SONKAYA- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,