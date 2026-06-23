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Türkiye ve AB, Orta Koridor'da iş birliği imkanlarını değerlendirdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos ile Orta Koridor'un bölgesel bağlantısallığa katkılarını ve Türkiye-AB iş birliği imkanlarını ele aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un bölgesel bağlantısallığa katkılarını ve Türkiye-AB iş birliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Üyesi Kos ile yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

"Kos ile Orta Koridor'un bölgesel bağlantısallığa sağlayacağı katkıları ve Türkiye-AB iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullanan Uraloğlu, küresel ticaret ağlarının yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemini ve bölgesel istikrara katkılarını ele aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin güçlü ulaştırma altyapısıyla Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallığın geleceğinde belirleyici bir rol oynamayı sürdüreceğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, gün içinde de Brüksel'de Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde konuşma yapmış ve çeşitli yetkililerle toplantılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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