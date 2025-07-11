Bakan Uraloğlu, 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne ilişkin, "Bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Posta ve Telgraf Teşkilatının ( Ptt ) birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren, personelimizin motivasyonunu artıran ve sportmenlik anlayışını güçlendiren bir bayramdır." dedi.

Uraloğlu, Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nde, Türkiye'yi ve Ptt'yi 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek aday kadroyu belirlemek üzere toplandıklarını söyledi.

10 bölgede gerçekleştirilen elemeler sonucunda Türkiye Finali'nde yarışmaya hak kazanan 82 sporcunun kadınlarda 5 kilometre, erkeklerde 10 kilometrelik parkurda ter dökeceğini dile getiren Uraloğlu, "Sizler sadece bir yarışa katılmıyor, aynı zamanda Ptt'nin köklü ruhunu, dayanışma geleneğini ve sportmenlik anlayışını sahada temsil ediyorsunuz. 1981'den bu yana Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda ülkemizi gururla temsil eden PTT mensuplarımız, bugüne kadar elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttılar. Bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda PTT'nin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren, personelimizin motivasyonunu artıran ve sportmenlik anlayışını güçlendiren bir bayramdır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, postacıların, sahada attığı her adımda, PTT'nin 185 yıllık tarihinden aldığı gücü ve millete olan bağlılıklarını yansıttıklarını vurgulayarak, "Canıgönülden inanıyorum ki bugün burada da yeni başarı hikayeleri yazılacak ve kazanan kim olursa olsun, gerçek zafer dostluk, kardeşlik ve PTT'nin büyük aile ruhu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

1840'ta "Postahane-i Amire" adıyla kurulan PTT'nin, 185 yıllık köklü tarihiyle ülkenin en saygın kurumlarından biri olmanın ötesinde, milletin hafızası, kültürünün taşıyıcısı ve geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Uraloğlu, PTT'nin sadece bir hizmet kuruluşu değil, aynı zamanda dayanışma, fedakarlık ve vefa duygusu olduğunu belirtti.

"Vatandaşımıza her şartta hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz"

Uraloğlu, Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde, pandemi sürecinde ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde PTT'nin her bir mensubunun, milletin yanında dimdik durduğunu ve gece gündüz demeden hizmet aşkıyla çalıştığını söyledi.

Postacıların özverisi, gayreti ve fedakarlığı sayesinde PTT'nin, milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip, 3 bin 554 iş yeri, 39 bin 89 personeli ve 12 bin 283 aracıyla bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir kurum oldu. PTT, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo, bankacılık, e-ticaret ve sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdı. Bankanın bulunmadığı 810 noktada PTT Bank ile kargonun ulaşmadığı 1141 yerde PTT Kargo ile ATM'nin olmadığı 63 yerde PTTmatik ile hizmet sunuyoruz. Türkiye Kart projemiz ile ulaşımda yeni bir çağ açıyor, 'aynı gün teslim' ve 'yerinde dağıtım' modelleriyle kargo sektöründe çıtayı yükseltiyoruz. Biz, sadece kar amacı güden bir kuruluş değiliz, devlet olmanın sorumluluğuyla, vatandaşımıza her şartta hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz."

Uraloğlu, özellikle vatandaşlara entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Türkiye Kart Projesi'ni, Konya, Yozgat, Gümüşhane, Rize, Kayseri ve Adıyaman'da başarıyla devreye aldıklarını ifade etti.

Marmaray ve Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hatlarında da Türkiye Kart'ı entegre ederek ilk aşamayı tamamladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerimiz tarafından işletilen ülke genelindeki tüm raylı sistemlerde de Türkiye Kart'ı devreye alma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok şehrimizde bu hizmeti başarıyla hayata geçirme gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda PTT'miz yenilikçi projeleriyle, modern hizmet anlayışıyla ve güçlü hizmet ağıyla geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bugün Kırıkkale'de, bu güzel atmosferde, sizlerin azmi ve kararlılığıyla bir kez daha tarih yazacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak, PTT'nin bu yolculuğunda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde PTT'yi, illerimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız."

"Bizler emanetçilik kültürüyle büyümüş bir kurumuz"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de söz konusu yarışmayı, sosyal dayanışmayı sağlamak, motivasyonu artırmak ve personele sportmenlik ruhunu kazandırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

PTT teşkilatının mensuplarının Türkiye'nin dört bir tarafına, ülkenin tüm vatandaşlarına hizmet vermek için kar, kış demeden, savaş, afet, salgın herhangi bir şart gözetmeksizin hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Gülten, "Bizler emanetçi olan ve emanetçilik kültürüyle büyümüş bir kurumuz. Bunun için de vatandaşlarımıza, insanlara sevdiğinden bir haber, memleketinden, gurbetten bir haber götürmenin telaşıyla yaşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 31 kadın 51 erkek postacının katıldığı yarışmanın startını verdi.

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, kentteki programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan ve bir süre Vali Mehmet Makas ile görüşen Uraloğlu, basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Pehlivanlı'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Uraloğlu, partililerle görüştü.