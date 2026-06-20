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Bakan Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye'ye yönelik 400 milyon avroluk ilave finansmanını değerlendirdi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro ile yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediklerini ve enerjide dışa bağımlılığı azalttıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını, kaynakların katma değer zincirinde daha yukarı çıkmasını sağlayacak alanlara yönlendirdiklerini belirterek, "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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