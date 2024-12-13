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Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş alan bırakmama gayesindeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçakçılarına yönelik sıkılaştırılan çalışmalara ilişkin konuştu. Şimşek, vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

İnternet üzerinden bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi faaliyetlerden gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan ya da eksik bildirenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atarken diğer yandan kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, vergilemede adaleti ve etkinliği artırmanın temel ilke olduğunu belirtti.

HESAPLAR TEK TEK KONTROL EDİLECEK

Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleriyle vergi beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

Sosyal medyada kazanç elde edenlerin defter tutma, belge düzenleme gibi vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli uyumu göstermediğini belirleyen bakanlık, bu kazançlara kolay vergilendirme yöntemi getirmişti.

Yönteme göre bu mecralardan gelir elde edenlerin vergi dairesinden bir istisna belgesi alarak bankada hesap açması gerekiyor. Bu hesaplara yatırılan paralardan bankalarca yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıyor ve yıl içinde bu faaliyetlerden kazanılan gelir 2024 için 3 milyon lirayı aşmadığı sürece tevkifat (kesinti), nihai vergi oluyor. Kazançlar 3 milyon lirayı aşıyorsa yıllık beyanname veriliyor.

"VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN BIRAKMAMA GAYESİNDEYİZ"

Şimşek, AA'ya vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bakan şunları söyledi: Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak.

Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş alan bırakmama gayesindeyiz
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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