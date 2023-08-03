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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Ekonomi Haberleri

Reuters'ın geçtiği habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yarın ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da gerçekleştireceği yatırımcı toplantısına katılacak. Şimşek ve Erkan'ın ülkeye yatırımcı çekmek için toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.

Reuters haber ajansının duyurduğuna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantı yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını söyledi. Bir kaynak ise "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak." diye konuştu.

Geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Erkan, ilk kez basının karşısına çıkmış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını söylemişti.

22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştiren Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti. Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ismail bey :

Geçenlerde bir Türk firmasının satışını, birine yabancının ortak olmasını yatırım yapıldı diye açıklayan bir ekonomi yönetimi var. Amerikalılar gelipte fabrika açsa, şirket kursa, istihdam sağlasa, para getirse, yatırım diye ona denir..

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haylaz_7367:

eyvah yandı keten helva desene

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