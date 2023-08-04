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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, İstanbul'da yabancı yatırımcılarla görüşecek

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Şimşek ve Erkan, ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda ülkeye yatırımcı çekmek için sunum yapacak ve birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak. Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Toplantıda Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Erkan geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

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Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Mehmet Şimşek Finans Politika Dünya Ekonomi Haberler

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