Bakan Şimşek ve Erkan, ABD'de yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York'ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD yolcusu. Bakan Şimşek ve Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York'ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NA DA KATILACAKLAR

Yetkililer, Şimşek ve Erkan'ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu'na katılacaklarını söyledi. Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek. Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.