Bakan Şimşek: Turizm Geliri Yıllık %3,9 Arttı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm ve dış ticaret istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı. Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz" dedi.