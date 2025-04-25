Bakan Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat (KKM) Açıklaması: Çıkış Kesintisiz Sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili açıklamada bulund u.





Mehmet Şimşek KKM'nin toplam mevduat içindeki payının 23 puan düştüğünü belirterek şunları ifadelere yer verdi:

Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor.

2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu.

KKM NEDİR?

KKM, Kur Korumalı Mevduat anlamına gelir. Türkiye'de 2021 yılında uygulanmaya başlanan bir finansal enstrümandır.

KKM'nin özeti:

Kur Korumalı Mevduat (KKM), döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı mevduat sahiplerini korumayı amaçlayan bir sistemdir. TL cinsinden açılan vadeli mevduat hesaplarına, vade sonunda döviz kurundaki artış faiz getirisinin üzerinde olursa aradaki fark devlet tarafından karşılanır.

Amaç:

TL'ye olan güveni artırmak

Döviz talebini azaltmak

Kur istikrarını sağlamak

Nasıl işler?

Vatandaş TL hesabı açar (genellikle 3, 6 veya 12 ay vadeli).

Vade sonunda:

Eğer döviz kuru, faiz getirisinden daha az artmışsa → faiz kazanılır.

Eğer döviz kuru, faiz getirisinden daha çok artmışsa → aradaki fark Hazine tarafından ödenir.