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Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin açıklamasında "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerileyeceğini ifade eden Şimşek,düşüşün yılın kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini vurguladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ 10 AYDIR İYİLEŞİYOR"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler.com Özel Gündem Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (32)

Gjerj Kastoroiti:

billur geciyor

143
6
yanıtYanıtla
Jumanji:

Güldüm ama ağzımla değil..

118
5
yanıtYanıtla
İsmail Atış:

Grafik çubukları içimizde büyüyor

100
3
yanıtYanıtla
oguz:

SADECE GÜLÜYORUM

89
2
yanıtYanıtla
turan sayhan:

Ekonomide herşey yolunda diyorsun emlak vergisine %48 zam getiriyorsun

88
3
yanıtYanıtla
Pc Copat:

sadece sigaraya 2 ayda bir zam yapıyorsun hocaaa kandırma milleti doyduk

80
3
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Başka fıkra var mı değiştir biraz başka hikayeler dinlemek istiyoruz

76
2
yanıtYanıtla
Ayhan KURT:

Birilerinin yüzü gülüyor fakat kimin olduğu belli

63
2
yanıtYanıtla
Hira Tekstil:

Birtek bakan şimşek gülüyor

51
3
yanıtYanıtla
Hasan Özlen:

Faiz sebep enflasyon sonuç ise,faiz yüksek olduğu halde nasıl düşüyor,dünyanın en yüksek enflasyonunu nasıl başardılar

41
2
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Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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