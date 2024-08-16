Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerileyeceğini ifade eden Şimşek,düşüşün yılın kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini vurguladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ 10 AYDIR İYİLEŞİYOR"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;