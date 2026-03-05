Haberler

Bakan Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici petrol fiyat artışlarının etkisini azaltmak amacıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığını açıkladı. Bakan, bu sistemin mali disiplini koruyarak dezenflasyonu desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olduğu değerlendirilen petrol fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin geçici devreye alındığını bildirerek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
