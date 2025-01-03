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Bakan Şimşek: Aralık enflasyonu son 19 ayın en düşüğü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşları için belirleyici olan aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin ilk değerlendirme geldi. Şimşek aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, enflasyonda düşüşün sürdüğüne vurgu yaptı.

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bakan Şimşek: Aralık enflasyonu son 19 ayın en düşüğü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıABDURRAHİM DİNÇ:

senin elindedir zaten ,,söylersin son 40 yılın düşüğünüde gösterirler ma ne olmiş

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Helal sayin bakan.ölümüne inadina tmm.makarnayi ucuzlat reis ummetiniz rahat etsin.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BAKAN BEYE GÖRE ÖYLE OLABİLİR AMA PİYASALAR YANGIN YERİ ...

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Allah razı olsun sn bakan vallahi sen de olmasan bu ülke perişan olurdu demekki doğru yoldaşın bas gaza sn şimşek kim tutar seni

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

DÜN EKMEK DÖRTE BİR ORANINDA ZAMLANDI BUDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 3125 TL EDİYOR 12500 ARTI 3125 EŞİTTİR 15625 TL EDİYOR 14500 VERİLECEK DENİLİYOR BU HESABA GÖRE BİLE EMEKLİ HALININ ALTINA SÜPÜRÜLÜYOR ÇAY SİMİT HESABI YAPIP ZALIM İKTİDAR DİYENLER ON KATI BETERİNİ YAPIYOR

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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Yazık gerçekten yazık her ay herşeye dünyanın zamı geliyor dalga geçer gibi 1 açıklıyolar bi de bununla övünüyolar

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