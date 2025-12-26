Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Aralık 2025 verilerini açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı anket verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,14 puan azalışla yüzde 23,35 olurken, reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,90 puan azalışla yüzde 34,80 oldu. Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi aralıkta bir önceki aya göre 1,34 puan azalışla yüzde 50,90 oldu.

HANEHALKI ORANI AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun aynı kalacağını, düşeceğini veya daha düşük bir oranla artacağını bekleyen hanehalkı oranı ise azaldı. Aralıkta bir önceki aya göre enflasyonda düşüş olacağını öngören vatandaş oranı 0,30 puan azalışla yüzde 24,53 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sektörel enflasyon verileriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. X hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Şimşek "12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.