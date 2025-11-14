Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi. Diğer taraftan, sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz, dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz" dedi. - ANKARA