Bakan Şimşek'ten Borç Çevirme Oranında Azalma Müjdesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borçları ve özel sektöre yönelik desteklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız. Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" ifadelerini kullandı.