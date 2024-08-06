Bakan Şimşek tarih verdi: 2025 yılında dezenflasyon bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınına konuk oldu. Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliği sebebini açıklarken aynı zamanda Türkiye ekonomisinde ne zaman dezenflasyon görüleceğini söyledi.

ÇALKANTININ SEBEBİ JAPONYA

Şimşek küresel piyasalarda hareketliliğin ana sebebini Japonya olduğunu şu cümlelerle anlattı:

"Uzun bir süredir Japon Yeni ile borçlanmak çok ucuzdu. Dolayısıyla Japon Yeni'nde borçlanıp onu dolara çevirip Amerikan hissesi almak Japonya'da oldukça ilgi gören bir ticaret. Japonya'da son 1 ayda Yen'in değerlenmesi söz konusu oldu. Yen dolara karşı bir ara yüzde 13 civarında değer kazandı. Bu da faizlerin yükselmesine sebep oldu. Bununla beraber bir düzeltme geldi. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü piyasaya yansımaları geçicidir. Burada önemli olan Amerika'nın başarıp başaramayacağı konusu. Önümüzdeki dönemde veriler bu perspektifle değerlendirilecek. Piyasanın bugüne kadarki yaklaşımı yani bu yakın dönem çalkantıyı bir kenara bırakırsan yumuşak inişin başarıldığı yönünde"

Japonya'daki hareketliliğin tüm dünyaya sıçradığını ifade eden Şimşek ayrıca diğer bir riskin de ABD'nin resesyona girme riski olduğunu söyledi. Şimşek ABD ekonomisi için, "Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabii ki bir düzeltme beklenebilir" şeklinde konuştu.

Fed'in verebileceği faiz kararının Türkiye içi nasıl bir etkisi olacağını Şimşek şu cümlelerle anlattı:

"Piyasalar Fed'in çok daha fazla ve hızlı faiz indireceğini fiyatlamaya başladı, dolayısıyla küresel finansal koşulların da gelişmeler ışığında gevşemesi yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine, çünkü fon akışını etkileyebilir.

Küresel büyümede yavaşlama olursa risk iştahını ve bizi olumsuz etkiler, ancak beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında aşağı hareket getirir, dolayısıyla petroldeki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalı ile olumlu etkiler"

"KÖTÜ BİR VERGİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Şimşek, enflasyonu kötü bir vergi olarak gördüklerini ve sabit gelirliler açısından gelir dağılımını bozduğunu, enflasyonu makroekonomik bir sorun olarak gördüklerini ifade etti.

Uyguladıkları program hakkında da değerlendirmede bulunan Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz reform ve istikrar programı var. Programın en büyük önceliği milletimiz hayat pahalılığı belasından kurtarmak. Bizim programımızın özü dezenflasyon, kalıcı şekilde tek haneye düşürmek. Geçiş dönemini haziranda bitirdik, haziran itibarıyla da yıllık enflasyon düşmeye başladı. Temmuzdaki düşüş oldukça güçlü bir düşüş, bu ağustosta da devam edecek" dedi.

Dezenflasyon için tarih de veren Şimşek, "Biz enflasyon düşürme de çok kararlıyız yani milletimizin şu anda bu karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. İlk yılımız zorlu bir yıldı çünkü dezenflasyona geçiş yılıydı. Şimdi 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek yani çektiğimiz sıkıntılara değecek" şeklinde konuştu.