Bakan Şimşek: Dezenflasyon Politikalari ile Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların uygulanmasına devam edileceğini ve enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
