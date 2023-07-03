Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

YENİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi.

ZİYARET NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN YAPILACAK

Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.