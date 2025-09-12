Haberler

Bakan Şimşek: Cari Dengede İyileşme Bekleniyor

Bakan Şimşek: Cari Dengede İyileşme Bekleniyor
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığının daralması ve turizm gelirlerinin artmasıyla, yıllık cari dengenin iyileşmesini beklediklerini açıkladı. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının %1,4 seviyesinde kalmasını öngördüklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi. Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
