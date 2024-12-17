Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, tsunami uyarısı geldi
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem

Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak

Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerine konuya değindi. Bakan Şimşek'in "Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" sözleri sonrası vatandaşlar kağıda kaleme sarılıp çıkacak rakamı hesaplamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında maaş artışlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını vurgulayarak, 2025 yılında bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" değerlendirmelerinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bakan Şimşek, asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
img

SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
img

Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
img

Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, tsunami uyarısı geldi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkerem can:

Ezilmeyen yer mi kaldi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Kazananı son dakika golü belirledi
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 17 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 17 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.