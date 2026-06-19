Bakan Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'i ağırladı. Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya tedarik zincirlerini yeniden şekillendirip riskleri azaltırken, Türkiye ve Almanya daha derin işbirliği için büyük potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar. Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğimizi genişletmek için muazzam bir alan var. Aynı zamanda her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirirken, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı