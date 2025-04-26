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Bakan Şimşek: ABD'de 60'tan Fazla Toplantı Yapıldı

Bakan Şimşek: ABD'de 60'tan Fazla Toplantı Yapıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde 60'tan fazla toplantı yapıldığını ve Türkiye'ye olan ilginin yoğun olduğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptıklarını, söz konusu toplantılarda Türkiye'ye ilginin çok yoğun olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları nedeniyle ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptıklarını belirtti. Bakan Şimşek, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştüklerini aktardı. G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Şimşek, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile de bir araya geldiklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, "Toplantıların özeti; Türkiye'ye ilgi çok yoğun. Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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