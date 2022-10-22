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Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların, 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasındaki ödemelerle destekleneceğini duyurdu.

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023-2024 yılları için yapılacak destekler belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek.

KADIN GEMİ SAHİPLERİNE YÜZDE 25 DAHA FAZLA

Kadın gemi sahiplerine ve ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."

Bakan Nebati: Küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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