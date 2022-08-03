Bakan Nebati enflasyonda düşüş için aralık ayını işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon, konut ve kira fiyatları, yabancı yatırımlar, tahıl koridoru gibi önemli konulara değinen Bakan Nebati, enflasyonda düşüş için yıl sonunu işaret etti.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanıbaşımızda savaş varken bile çarklar döndü. 20 yıl boyunca dar gelirlerinin taleplerinin karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu kesim mutlaka desteklenmeli. Asgari ücrete iki defa yapılan düzenleme ile artışlar yapıldı. Sıkıntıların bertaraf edecek bir hükümet iş başında. Dar gelirli şunu biliyor bana sahip çıkan bir devlet var. Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz.

"TAHIL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞARISI"

Tahıl fiyatlarındaki düşüş cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Fiyatlar belli bir trendi yakaladı. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu.

"ARALIKTA ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK"

Şu an 31 milyona yakın insan istihdam ediliyor. 30 milyonun altına düşsün diyorlar. Türkiye yüzde 14'lük manşet faize ulaşması için 2 yıl kaybediyor. Türkiye böyle karar alsa küçülmeye başlar. Dediğim yolu seçtik. Büyümeden taviz vermiyoruz. Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu. Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR HIZ KAZANDI"

Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Müthiş potansiyel var. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Yatırım alıyoruz. Geçen haftadan itibaren yatırımlar hız kazandı.

"KONUT ARZINDA SAĞLANACAK FİNANSAL ALT YAPIYI OLUŞTURDUK"

Konut ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma yaptı. Malum kredi maliyetlerinin ucuzlaması, piyasanın canlı olmasından kaynaklı üst üstte gelen nedenler fiyatları yükseltti. Sınırların üzerine gitti. Dar gelirlilerinin konut sahibi olması için bir müjde sunuldu. Adımlar hızlı şekilde atılır ve Cumhurbaşkanımız paylaşır. Krediye ulaşıma da bir kolaylık getirildi. Daha önemlisi ise konut arzında sağlanacak finansal alt yapıyı oluşturduk."