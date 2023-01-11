Bakan Nebati: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi kararı verinceye kadar 20 günde tam 3.5 kilo verdim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında kur krizinin yaşandığı ve Dolar/TL'nin 13'ten 18'e çıktığı 1-20 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 buçuk kilo verdiğini söyledi. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarihi manifestoya kadar bu kiloları verdim. Benim gibi cüssesi küçük olanlarda hemen fark ettirir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolar/TL kurunun 13'ten 18'e çıktığı 1-20 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 buçuk kilo verdiğini söyledi.

KUR KRİZİNİN YAŞANDIĞI ARALIK 2021 DÖNEMİNE DEĞİNDİ

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken kur krizinin yaşandığı Aralık 2021 dönemine de değindi. Konuşmasında, "1 Aralık doğum günümdü. 1 Aralık'tan 20 Aralık günü Cumhurbaşkanının açıkladığı tarihi manifestosuna kadar 3 buçuk kilo verdim" diyen Nebati şunları söyledi; "Benim gibi cüssesi küçük olanlarda hemen fark ettirir. Cumhurbaşkanı bir görev vermiş, neredeyse herkesin umutsuz olduğu, eski politikalara dönülmesi noktasında beklentilerin olduğu zor bir dönemde Cumhurbaşkanımıza ben size inanıyorum. Bu görevi inanarak yapacağım dedim."

"TÜRKİYE'NİN PERFORMANSIYLA ÜZÜNTÜLERİMİZE SÜNGER ÇEKİLDİ"

Nebati sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların Çin mi Kore modeli mi dediği bir dönemde, "Türkiye'nin makro göstergeleri bunları hak etmiyor" dediğimde yalnızdım. Geçen yılın ilk 6 ayı çok kötüydü. 'Gözünü açıp kapatacaktın ne oldu?' diyenler… 'Enflasyon nisanda düşecekti, bu model olmaz, dünyanın dışında bir akışa gidiyorsunuz' şeklinde söylemler, o baskı dönemi… Her şey unutuldu. Türkiye'nin performansıyla bütün üzüntülerimiz süngerle çekildi."

NE OLMUŞTU?

2021 Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte dolar/TL kasım ayına kadar 8 seviyelerinden 13 seviyelerine yükselmiş, aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati'nin atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın agresif faiz indirimi söylemleriyle birlikte 18 seviyesinin üzerine tırmanmıştı. Yaşanan kur krizinin ardından hükümet 20 Aralık'ta kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmiş, dolar/TL bir gece içerisinde 18 seviyelerinden 12 seviyelerine gerilemişti.